Янсена не будет в России во вторник, у тренера умерла мать

Как стало известно «СЭ», тренера Паскаля Янсена сейчас нет в Москве, он не прилетал в столицу России, чтобы во вторник провести собеседование в «Лукойле».

По нашим данным, во вторник должно состоятся заседание совета директоров «Спартака», на котором может быть объявлено об увольнении главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

Ранее в понедельник появилась информация, что Янсен может стать новым главным тренером «Спартака».

Последним местом работы 51-летнего нидерландского специалиста был «АЗ Алкмар», который он покинул в январе 2024 года. 1 апреля у тренера умерла мать, известная актриса и певица Сью Чалонер, об этом стало известно 5 апреля.