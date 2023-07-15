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Ярошик — о матче с «Габалой»: «Встречались с очень хорошей командой. Рады, что не проиграли»

Мария Гусева
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Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик подвел итоги товарищеского матча с азербайджанской «Габалой» (1:1).

«Игра получилась очень зрелищная. Моменты были и у нас, и у соперника. Мы встречались с очень хорошей командой, так что мы рады, что не проиграли», — сказал Ярошик в интервью клубной пресс-службе.

Также специалист подвел итоги учебно-тренировочных сборов.

«Получился длинный очень сбор. Так что думаю, все уже устали. Я хотел не только посмотреть, как футболисты играют и тренируются, но и узнать их как людей. Так что этот сбор очень важен для нас не только на футбольном поле, но и вне его», — добавил Ярошик.

В первом туре РПЛ «Оренбург» сыграет со «Спартаком». Матч пройдет 23 июля в 17.30 мск.

Источник: https://t.me/fcorenburg/2959
Иржи Ярошик
Футбол
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