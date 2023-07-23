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Ярошик о поражении «Оренбурга» от «Спартака»: «Жалко проиграть такой матч. Мы действовали очень хорошо»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Иржи Ярошик.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) в первом туре РПЛ.

— Я немножко потерял голос. Конечно, жалко проиграть такой матч. Наша команда играла очень хорошо. «Спартак» тоже играл очень хорошо. Очень жалко, что мы не увезем очков после этого матча.

— Рады снова видеть вас в российском футболе. 75 минут была равная игра, потом «Оренбург» стал тянуть время. Почему?

— Спасибо за ваши слова. Конечно, это может быть не только физическая, но и психологическая проблема. Мячи быстро теряли. «Спартак» хорошо играл в атаке.

— Как сделать так, чтобы забивать столько же, а пропускать меньше?

— Нужно найти правильный баланс. Важно, по какой системе играет команда.

Матч против «Спартака» стал для Ярошика первым официальным на посту главного тренера «Оренбурга».

В следующем туре чемпионата России оренбуржцы встретятся с ЦСКА (26 июля, 16.15 мск).

Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
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