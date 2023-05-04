Ярошик рассказал, что перед переходом в ЦСКА его хотел купить «Спартак»

Бывший защитник Иржи Ярошик рассказал, какие европейские клубы интересовались им до перехода в ЦСКА.

«Мной интересовались тогда три команды из Германии — помню, «Шальке» предлагал хорошие деньги, «Бавария» следила за мной. В Италии меня хотел купить «Удинезе», который тогда собрал много молодых и талантливых ребят в составе. Был еще какой-то клуб из Англии. А еще меня хотел купить московский «Спартак», — цитирует Ярошика Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, почему не состоялся его переход в «Спартак».

«Возможно, там решили подписать другого футболиста. «Спартак» был единственным клубом, который я знал из России, потому что они постоянно побеждали в чемпионате, у них было много классных футболистов, с ними мы регулярно встречались в Лиге чемпионов. ЦСКА считался средним клубом по меркам вашего футбола, но я узнал, что там строится проект под большие цели. Все это облегчило мой выбор», — добавил экс-защитник.

Ярошик играл за армейцев с 2003 по 2005 год. В составе ЦСКА чешский футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также в РПЛ Ярошик выступал за «Крылья Советов» (2008-2009).