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Сегодня, 16:51

Ярошик рассказал, что перед переходом в ЦСКА его хотел купить «Спартак»

Алина Савинова
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Бывший защитник Иржи Ярошик рассказал, какие европейские клубы интересовались им до перехода в ЦСКА.

«Мной интересовались тогда три команды из Германии — помню, «Шальке» предлагал хорошие деньги, «Бавария» следила за мной. В Италии меня хотел купить «Удинезе», который тогда собрал много молодых и талантливых ребят в составе. Был еще какой-то клуб из Англии. А еще меня хотел купить московский «Спартак», — цитирует Ярошика Metaratings.ru.

Также он ответил на вопрос, почему не состоялся его переход в «Спартак».

«Возможно, там решили подписать другого футболиста. «Спартак» был единственным клубом, который я знал из России, потому что они постоянно побеждали в чемпионате, у них было много классных футболистов, с ними мы регулярно встречались в Лиге чемпионов. ЦСКА считался средним клубом по меркам вашего футбола, но я узнал, что там строится проект под большие цели. Все это облегчило мой выбор», — добавил экс-защитник.

Ярошик играл за армейцев с 2003 по 2005 год. В составе ЦСКА чешский футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также в РПЛ Ярошик выступал за «Крылья Советов» (2008-2009).

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-pered-perekhodom-v-cska-za-mnoi-sledila-bavariya-menya-khotel-kupit-spartak-248368/
Иржи Ярошик
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