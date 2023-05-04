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Сегодня, 21:25

Ярошик рассказал, кого считает лучшим иностранцем в истории ЦСКА

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик назвал Вагнера Лав лучшим иностранцем в истории команды.

«Кто лучший иностранец в истории ЦСКА? Для меня выбор очевиден — это Вагнер Лав. У него не было одного или двух сильных сезонов, он всегда был хорош, и при этом провел в ЦСКА много лет. Возможно, Вагнер не только лучший среди иностранцев, а вообще лучший игрок в истории клуба», — цитирует Ярошика Metaratings.

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы. В 2013 году он вернулся в команду и отыграл за нее еще несколько месяцев. Он провел 259 матчей за красно-синих, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-vozmozhno-vagner-voobshe-luchshii-igrok-v-istorii-cska-on-mne-napominaet-dide-drogba-248439/
Вагнер Лав
Иржи Ярошик
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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