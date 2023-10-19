Ярошик: «У меня есть два предложения в Чехии, зимой готов вернуться в РПЛ»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик заявил, что хотел бы вновь поработать в России.

«Я пока нигде не работаю, занимаюсь семьей, отдыхаю, учусь и смотрю футбол. У меня есть два предложения от чешских клубов. Решение пока не принял. Я продолжаю следить за РПЛ и, конечно, хотел бы вернуться в Россию, но не знаю, когда это произойдет. Зимой готов вернуться в РПЛ, у меня же нет десяти предложений на руках, чтобы выбирать и рассуждать. (Смеется.) Может, поеду на стажировку в какой-то клуб. Посмотрим», — приводит «РБ Спорт» слова Ярошика.

Чешский тренер возглавлял «Оренбург» с июня по август этого года. Команда под его руководством набрала одно очко в пяти матчах РПЛ. После ухода 45-летнего специалиста из клуба новым главным тренером был назначен Давид Деограсия.