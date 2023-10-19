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Сегодня, 22:44

Ярошик: «У меня есть два предложения в Чехии, зимой готов вернуться в РПЛ»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик заявил, что хотел бы вновь поработать в России.

«Я пока нигде не работаю, занимаюсь семьей, отдыхаю, учусь и смотрю футбол. У меня есть два предложения от чешских клубов. Решение пока не принял. Я продолжаю следить за РПЛ и, конечно, хотел бы вернуться в Россию, но не знаю, когда это произойдет. Зимой готов вернуться в РПЛ, у меня же нет десяти предложений на руках, чтобы выбирать и рассуждать. (Смеется.) Может, поеду на стажировку в какой-то клуб. Посмотрим», — приводит «РБ Спорт» слова Ярошика.

Чешский тренер возглавлял «Оренбург» с июня по август этого года. Команда под его руководством набрала одно очко в пяти матчах РПЛ. После ухода 45-летнего специалиста из клуба новым главным тренером был назначен Давид Деограсия.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irzhi-yaroshik-u-menya-est-dva-predlozheniya-v-chehii-zimoj-gotov-vernut-sya-v-rpl/
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
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