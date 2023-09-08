Ярошик рассказал подробности инцидента с дочкой: «Она пять дней лежала в реанимации»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик в интервью «СЭ» рассказал о несчастном случае с одиннадцатимесячной дочкой, произошедшем во время работы чеха в уральском клубе.

«Она упала с лестницы, сильно ударилась головой. Пять дней лежала в реанимации. Сейчас мы ждем контрольного обследования. Если доктор скажет, что все хорошо, это будет победой. Травма была крайне серьезная», — сказал Ярошик «СЭ».

Ранее Telegram-канал «Инсайды от Карпа» сообщал, что грудная дочь специалиста упала в лестничный пролет в гостинице Оренбурга, после чего у нее был диагностирован перелом теменной кости головы.

Полностью интервью Иржи Ярошика читайте на сайте «СЭ».