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Сегодня, 16:17

Ярошик считает, что Акинфеев вписался бы в чемпионат Испании

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, в каком чемпионате удалось бы заиграть вратарю армейцев Игорю Акинфееву.

«Я не тренер вратарей, но помню, что раньше в Англии все стремились подписать высокорослых вратарей. Думаю, Игорь бы спокойно вписался в чемпионат Испании, потому что ногами Акинфеев играет просто супер, и там были вратари гораздо ниже. Вполне допускаю, что до Игоря просто не доходила информация об интересе других клубов, и он не мог влиять на свою судьбу. Не знаю, как сейчас, но раньше руководство ЦСКА не хотело продавать своих футболистов в средние команды, предпочитая европейские топ-клубы», — цитирует Ярошика Metaratings.ru.

Акинфеев является воспитанником академии ЦСКА. В составе московского клуба он становился шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, а также семь раз выигрывал Суперкубок России и один раз — Кубок УЕФА.

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-akinfeev-vpisalsya-by-v-chempionat-ispanii-dopuskayu-chto-do-nego-ne-dokhodila-informaciya-ob-interese-iz-evropy-248364/
Игорь Акинфеев
Иржи Ярошик
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ФК ЦСКА (Москва)
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