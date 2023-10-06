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Сегодня, 14:11

Ярошик считает, что «Спартаку» и ЦСКА нужно стабилизироваться

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Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик рассказал об ожиданиях от матча 11-го тура РПЛ между «Спартаком» и армейским клубом.

«Дерби — всегда большая битва за победу. В таких играх проблемы уходят на второй план. Кому-то эта игра поможет встать на ноги. Сейчас у обеих команд есть свои хлопоты. Например, «Спартак» чемпионат начал хорошо. Не могу сказать, что они заслужили такой результат. Но в последнее время они вообще удивляют — сами на себя не похожи. У ЦСКА бывает так, что они могут дать бой «Зениту», а потом у них спад и теряют очки. Это мы еще не берем в счет травмированных игроков. Мы не знаем что творится с командами, но им обеим нужно стабилизироваться. Конечно, я хотел бы, чтобы Москва была красно-синяя», — приводит ODDS.ru слова Ярошика.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится в Москве 8 октября. Встреча пройдет на «Открытие Банк Арене», начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: ODDS.ru
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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