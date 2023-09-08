Ярошик считает, что у «Оренбурга» не было позорной игры: «Выглядели хорошо против лидеров»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик в интервью «СЭ» объяснил неудачные результаты команды на старте текущего сезона РПЛ.

«За несколько туров невозможно показать себя. Я хотел играть в атаку, быть на мяче. Но мы очень много пропускали и не забивали — в отличие от прошлого сезона. Против «Спартака», «Урала» и «Краснодара» выглядели хорошо. На тот момент это были лидеры чемпионата, мы никому не уступили по статистике. У нас не было позорной игры. Но в футболе никто не хочет ждать. Если нет результата — вы расстаетесь», — сказал Ярошик «СЭ».

Ярошик возглавил команду 22 июня 2023 года. В 7 матчах «Оренбург» одержал 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений. Клуб объявил об уходе 45-летнего специалиста 21 августа.

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