Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:16

Ярошик считает, что Вере будет очень тяжело в «Локомотиве»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о возможном уходе в «Локомотив» полузащитника Лукаса Веры.

«Я с ним работал небольшой период. Видел Веру на поле пять игр. Если у него все получалось год назад, то сейчас он играет на 50%. А если говорить про пользу команде, то еще меньше. Надо у Веры спросить, почему он стал так играть. Его лучший сезон был год назад, как и у всей команды. Ему будет очень тяжело, потому что в «Локомотиве» другая конкуренция. Не будет так легко, как в «Оренбурге», где он выходит на поле и играет, даже когда находится не в своей лучшей форме», — приводит слова Ярошика Metaratings.ru.

26-летний Вера играет за «Оренбург» с лета 2022 года. На его счету 3 гола и 10 результативных передач в 47 матчах за оренбуржцев во всех турнирах.

6 декабря появилась информация о том, что «Локомотив» согласовал условия контракта с аргентинцем.

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-lukasu-vere-budet-ochen-tyazhelo-v-lokomotive-tam-drugaya-konkurenciya-314557/
Иржи Ярошик
Лукас Вера
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
0
Читайте также
Фигурист русского происхождения Малинин выиграл финал «Гран-при»
Биография Конора Макгрегора: история ирландского сантехника, ставшего легендой UFC
МВД решило депортировать потушивших Вечный огонь под Петербургом подростков
Суд приговорил экс-главврача больницы «Матросской тишины» к 7 годам тюрьмы
Зеленский раскрыл численность сухопутных войск ВСУ
Российский экипаж МКС поздравил россиян с Днем Конституции
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Нападающий «Боруссии» Ранос уверен, что Сперцян готов к переезду в Европу

Непомнящий высказался о необходимости в усилении состава ЦСКА