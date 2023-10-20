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РПЛ

20 октября, 23:46

Ярошик удивлен неудачным стартом «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

«Никто не ожидал, что у «Зенита» будут проблемы и они потеряют очки. Меня это немного удивило, но надо понимать, что у них ушел Малком. Все думали, что «Зенит» снова будет королем чемпионата России, но пока не получается. При этом удачно стартовал «Краснодар», они показывают хороший футбол, у них есть сильные игроки, тренер, поддержка фанатов. Пока лучшую форму и лучшие результаты в России показывает именно «Краснодар», — приводяит слова Ярошика «РБ Спорт».

После 11 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. На втором — «Крылья Советов» (21 очко). Замыкает тройку «Зенит» (20 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/irzhi-yaroshik-vse-dumali-chto-zenit-snova-budet-korolem-chempionata-rossii/
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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