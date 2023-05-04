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Сегодня, 15:14

Ярошик: «Возможно, ЦСКА даже доплатил агентам, чтобы они убедили меня подписать контракт»

Алина Савинова
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Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик вспомнил о своем переходе в московский клуб.

«Когда летели в Москву, еще не были уверены, что подпишем этот контракт. Думаю, агенты тоже ничего не знали о ЦСКА на тот момент. Им было непросто сказать: «Иржи, этот вариант для тебя просто супер». Возможно, ЦСКА даже доплатил им, чтобы они убедили меня подписать пятилетний контракт. После того как мы подписали контракт, агенты улетели. Я позвонил родным, сказал, что стал игроком ЦСКА. В душе было очень грустно, я даже заплакал, потому что понял, что далеко от семьи совсем один в чужой стране. Я мечтал о Европе, но оказался в России. Это было нелегко, но уже спустя короткое время все нормализовалось, и у меня все было отлично», — цитирует Ярошика Metaratings.ru.

Ярошик играл за армейцев с 2003 по 2005 год. В составе ЦСКА чешский футболист стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Также в РПЛ Ярошик выступал за «Крылья Советов» (2008-2009 годы).

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-ya-skazal-rodnym-chto-stal-igrokom-cska-i-zaplakal-vozmozhno-klub-doplatil-agentam-chtoby-oni-menya-ugovorili-248363/
Иржи Ярошик
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