Иржи Ярошик: «Есть немного сожаления, что не взял с ЦСКА Кубок УЕФА»

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик выразил сожаление, что покинул московский клуб до его победы в Кубке УЕФА.

«Меня часто русские журналисты спрашивали, не жалею ли я, что не остался в ЦСКА. Я всегда отвечал, что нет, ведь перейти в «Челси» дано не каждому, но сейчас я признаю, что есть немного сожаления, что не взял с командой Кубок УЕФА. Да, мы выиграли чемпионат Англии впервые за 50 лет, но я был резервистом, почти не играл. Из ЦСКА же я уходил лидером, и, если бы выиграл Кубок УЕФА вместе с командой, это было бы очень ценно для меня. В любом случае я был безумно рад за команду, это большое достижение», — цитирует Ярошика Metaratings.ru.

Ярошик выступал за ЦСКА с 2003 по 2004 год. В 2005-м он перешел в «Челси», в составе которого провел 20 матчей и стал чемпионом АПЛ.