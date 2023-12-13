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Сегодня, 00:10

Ярошик высказался о погоде в матче ЦСКА — «Ростов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о нашумевшем матче 17-го тура РПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (2:0).

«Я смотрел обзор матча ЦСКА — «Ростов». Здесь мы уже не говорим про футбол. Если бы мы в Чехии играли зимой матч при такой погоде, то его бы отменили. Не понимаю, как так играют в чемпионате России. Не знаю, почему команды не могут играть в другой день? Я в этом проблем не вижу. В Чехии недавно были отменены матчи, но не из-за морозов, а по причине снегопадов. Три-четыре матчи прошло, все жаловались, после этого остальные игры решили отменить. Многие футболисты тогда получили травмы, не было зрелищности футбола, фанатам тяжело смотреть. Мы находимся в России и Чехии, иногда приходится играть в мороз, это не Испания», — приводит слова Ярошика Metaratings.ru.

Встреча была под угрозой срыва из-за сильного снегопада в Москве. После игры Карпин , недовольный погодными условиями, заявил: «Какой дебил принимал решение играть? Какой идиот?».

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-esli-by-v-chekhii-igrali-v-takuyu-pogodu-kak-cska-i-rostov-match-by-otmenili-314608/
Иржи Ярошик
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РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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