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Сегодня, 23:17

Ярошик высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в РПЛ.

«Они сейчас идут хорошо, но могут весной три-четыре матча подряд потерять очки — и упадут с первого места. Если весенний отрезок проведут также, как начало сезона, то шансы очень большие. Но многое зависит от зимнего трансферного окна, кого купят или продадут», — приводит слова Ярошика Metaratings.ru.

«Краснодар» с 38 очками является лидером РПЛ по итогам первой части сезона. На второй позиции располагается «Зенит» (36). «Динамо» (32) замыкает тройку сильнейших.

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-esli-krasnodar-provedet-vesnu-tak-kak-nachalo-sezona-to-shansy-na-chempionstvo-bolshie-314612/
Иржи Ярошик
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РПЛ
ФК Краснодар
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