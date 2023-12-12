Ярошик высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в РПЛ

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в РПЛ.

«Они сейчас идут хорошо, но могут весной три-четыре матча подряд потерять очки — и упадут с первого места. Если весенний отрезок проведут также, как начало сезона, то шансы очень большие. Но многое зависит от зимнего трансферного окна, кого купят или продадут», — приводит слова Ярошика Metaratings.ru.

«Краснодар» с 38 очками является лидером РПЛ по итогам первой части сезона. На второй позиции располагается «Зенит» (36). «Динамо» (32) замыкает тройку сильнейших.