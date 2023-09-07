Ярошик о работе в «Оренбурге»: «Хотелось по-другому вернуться в Россию»

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик признался, что не знает, чем будет заниматься после ухода из клуба.

«Честно, я и сам не знаю, что будет дальше. Последние дни было не до футбола, но я, конечно, по возможности буду следить за «Оренбургом». Хотелось по-другому вернуться в Россию», — цитирует Ярошика Metaratings.

45-летний чешский специалист возглавил «Оренбург» в июне этого года. Уже в августе клуб объявил об уходе Ярошика. Под руководством тренера «Оренбург» провел 7 матчей, в которых одержал 1 победу, 1 раз сыграл вничью и уступил в 5 встречах.