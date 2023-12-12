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Сегодня, 15:04

Ярошик заявил, что Личка должен быть доволен своим первым полугодием в «Динамо»

Алина Савинова
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Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик поделился мнением о работе Марцела Лички в «Динамо».

«Следил за Личкой, потому что он мой соотечественник. В начале сезона ему было трудно, он настраивал игроков на свою игру и внедрял свое видение футбола. В течение первой части сезона «Динамо» очень хорошо выступило. У меня нет возможности посмотреть игры, но по результатам они молодцы! Личка с командой выдала серию из 13 игр без поражений, они два раза обыграли «Зенит» и один раз — ЦСКА. Марцел должен быть доволен своим первым полугодием в клубе», — цитирует Ярошика Metaratings.ru.

«Динамо» после 18 туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 очка. Москвичи уступают «Зениту» 4 очка, «Краснодару» — 6.

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-lichka-dolzhen-byt-dovolen-svoim-pervym-polugodiem-v-dinamo-314542/
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
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