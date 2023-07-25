Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:59

Ярошик заявил, что матч со «Спартаком» не был для него принципиальным

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Бывший игрок ЦСКА Иржи Ярошик, возглавляющий «Оренбург», прокомментировал матч 1-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:3).

«Был ли матч со «Спартаком» особенно принципиальным с учетом моей карьеры в ЦСКА? Я думал, что так и будет. Но не могу сказать, что эта игра была принципиальной, потому что я хочу добиваться успеха во всех матчах, не только со «Спартаком». Конечно, может быть, игра против «Спартака» была дополнительным стимулом. Но матчи с ЦСКА тоже будут. Так что сказать, что игра против «Спартака» была самой принципиальной, не могу», — цитирует Ярошика ТАСС.

45-летний Ярошик 22 июня он сменил на посту главного тренера «Оренбурга» чеха Марцела Личку.

В ЦСКА будучи футболистом он играл с 2003 по 2004 год.

Источник: https://tass.ru/sport/18353783
Иржи Ярошик
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мирра Андреева победила украинку Ястремскую в первом круге турнира в Лозанне
Сага о Мбаппе. В «Реал» — через Саудовскую Аравию за 700 миллионов в год
Грузовик с туристами упал в труднодоступном месте на Алтае
СК предъявил окончательное обвинение Треповой по делу о теракте в кафе в Петербурге
Банки перестали принимать доллары и евро через банкоматы
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» объявил об уходе Гойло в аренду в «Сочи»

В «Лацио» опровергли договоренность с «Динамо» по переходу Захаряна