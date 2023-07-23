Ярошик о сравнениях с Личкой: «Если бы я этого боялся, я бы не поехал в «Оренбург». Мог бы сидеть дома в Чехии»

Главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик заявил, что не боится сравнений с предыдущим тренером оренбуржцев Марцелом Личкой.

Ярошик возглавил «Оренбург» в июне этого года после того, как Личка перешел в московское «Динамо».

— Личка сделал большой вклад в создание имени «Оренбурга». Не боитесь, что вас с ним будут сравнивать?

— Смотрите, Марцел сделал хорошую работу. Тяжело повторить. Второй год всегда сложнее, чем первый. Команде нелегко будет показывать такие результаты. Но если бы я этого боялся, я бы сюда не поехал. Мог бы сидеть дома в Чехии.

— Сравните ваш прошлый клуб — «Теплице» — с «Оренбургом»?

— У них есть небольшие финансовые проблемы. Нет таких возможностей подбора игроков и условий для тренировок. По уровню «Оренбург» сильнее. И очень важно для тренера, что можно подбирать игроков. В «Теплице» мы всегда боролись за выживание. Там было мало игроков, очень сложно.

— Какие эмоции вы испытываете от возвращения?

— Я очень рад, что наконец в России. Рад, что «Оренбург» меня пригласил. Личке спасибо, что вспомнил про меня. Очень рад возвращению. Кончено, если вы приезжаете на такие стадионе одно удовольствие играть. Хотелось бы, чтобы больше фанатов приходило. Пять мячей. Фанатам должен нравится такой футбол.

В воскресенье, 23 июля «Оренбург» уступил «Спартаку» (2:3) в дебютном для Ярошика матче в РПЛ.