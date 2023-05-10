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Сегодня, 20:53

Ярошик заявил, что согласился бы на интересное предложение из России

Алина Савинова
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Бывший полузащитник «Челси» Иржи Ярошик заявил, что готов рассмотреть интересное предложение из России.

«Почему нет? Такое предложение станет шагом вперед в моей тренерской карьере. Мне очень обидно, что сейчас происходит между Россией и Украиной. Хочу, чтобы этот конфликт поскорее закончился. Я — футбольный тренер, и футбол для меня — все. Россия для меня не чужая страна. Я здесь провел здесь четыре прекрасных года, у меня жена русская, много друзей, поэтому на интересное предложение из России я бы согласился», — цитирует Ярошика Metaratings.ru.

Ярошик выступал за «Спарту», ЦСКА, «Селтик», «Крылья Советов», «Челси», «Алавес» и другие команды. После завершения карьеры игрока он начал тренерскую деятельность. Последним местом работы Ярошика был чешский «Теплице».

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-ya-by-soglasilsya-na-interesnoe-predlozhenie-iz-rossii-249963/
Иржи Ярошик
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