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Сегодня, 20:21

Ярошик заявил, что у ЦСКА очень нестабильный сезон

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик высказался об игре ЦСКА в нынешнем сезоне РПЛ.

«С «Краснодаром» у них была очень важная игра, нужно было выигрывать и уходить на перерыв на четвёртом месте. Но в таблице все очень напряжённо, «Пари НН» по очкам стоит рядом с ЦСКА. В такой плотной таблице две победы подряд поднимут тебя на пару строчек. Любая команда может потерять очки, каждый может обыграть каждого. Именно у ЦСКА очень нестабильный сезон», — приводит слова Ярошика Metaratings.ru.

После 18 туров ЦСКА занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков. Лидирует — «Краснодар» (38 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/yaroshik-u-cska-ochen-nestabilnyi-sezon-314587/
Иржи Ярошик
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РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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