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Сегодня, 14:34

Ярошик заявил, что у «Зенита» нет конкурента в борьбе за чемпионство

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший центральный полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик высказался о конкуренции в РПЛ.

«В данный момент у «Зенита» нет конкурента в борьбе за чемпионство. Еще не нашелся клуб, способный быть равным соперником этого клуба. И, на мой взгляд, это будет продолжаться еще очень долго. А такие клубы, как ЦСКА, «Спартак», «Динамо» и «Локомотив», сосредоточатся на борьбе за серебро и бронзу чемпионата России. И все же если ЦСКА хочет быть главным конкурентом «Зенита», то им придется очень хорошо поработать на трансферном рынке. Нужны как минимум три-четыре хороших футболиста, которых предстоит еще найти и дать время на адаптацию. Только тогда можно будет говорить о какой-то конкуренции», — приводит слова Ярошика RT.

«Зенит» стал десятикратным чемпионом страны. Команда Сергея Семака выиграла Российскую премьер-лигу (РПЛ) пятый год подряд.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1150922-yaroshik-zenit-konkurenty
Иржи Ярошик
Футбол
РПЛ
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