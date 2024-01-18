Арбузов — о переходе из ЦСКА в «Балтику»: «Настало время двигаться дальше»

Полузащитник Ярослав Арбузов прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Балтику».

«Пришло время сказать спасибо и попрощаться с командой, в которую я приехал 15-летним парнем. За эти годы было очень много веселых и позитивных моментов, начиная с первых дней в интернате и продолжая каждой тренировкой на поле. Хочу сказать большое спасибо всем тренерам, которые со мной работали в академии, всем врачам, абсолютно всем, чья работа была связана со мной, отдельное спасибо хочу сказать нашим воспитательницам в интернате, которые проводили с нами 24 часа в сутки и помогали при любой необходимости.

Также хочу сказать огромное спасибо всем игрокам основной команды, администраторам, всему медицинскому штабу, нашей медиа группе, нашим поварам, массажистам, работникам базы, а также руководству клуба, для меня было одно удовольствие работать с вами и находится вместе в таком прекрасном коллективе», — написал Арбузов в свои соцсетях.

Также 20-летний футболист обратился к болельщикам ЦСКА.

«Огромное спасибо нашим болельщикам за доверие и поддержку. Я всегда пытался оправдать вашу веру в меня и никогда не был равнодушен на поле, всегда старался выкладываться на все 100. Я очень горд, что моя футбольная карьера началась именно с такого великого футбольного клуба, об этом я мог только мечтать. Но настало время двигаться дальше и развиваться как футболист, поэтому еще раз всем спасибо, вы все останетесь в моем сердце навсегда», — написал Арбузов.

13 января «Балтика» объявила о подписании контракта с Арбузовым на 4,5 года — до лета 2028 года.

Полузащитник с 2019 года находится в системе ЦСКА. За основную команду он дебютировал в 2023 году. В этом сезоне футболист провел за армейцев 2 матча в РПЛ и одну игру в FONBET Кубке России, в которой отметился 1 результативной передачей.