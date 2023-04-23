Савин: «Видимо, теперь матчи надо начинать сразу с пенальти в ворота «Торпедо»

Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин высказался о матче с «Химками» (2:4).

«Какие впечатления от игры? Соперник принципиальный. До второго пенальти игра была наша — вели в счете, мяч был у нас. Спокойно надо было доводить игру до логического завершения, но решили сами себе забить три гола. У нас самих претензии к нам самим. Единственное — нам игры теперь, видимо, надо начинать сразу с пенальти, судя по количеству одиннадцатиметровых в наши ворота. То есть начинаем игру — и нам сразу бьют пенальти. Ощущение предвзятости к «Торпедо»? Если за 4 игры 6 пенальти ставятся, есть такое ощущение. Не знаю, почему судьи ошибаются, надеюсь, это технические ошибки», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

«Химки» после победы над «Торпедо» (4:2) в 24-м туре РПЛ набрали 17 очков и занимают 15-е место в турнирной таблице.