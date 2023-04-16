Савин: «Мы не поняли удаления Пепа. Он просто засунул руки в карманы»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал удаление главного тренера команды Жозепа Клотета в матче 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Естественно, нас не устраивают три пенальти в первом тайме, но реагируем спокойно — если что-то нужно будет сказать, скажем. От того, что мы будем истерить, ничего не поменяется. Мы не поняли, почему произошло удаление. Пеп просто засунул руки в карманы, а его удалили. Мы поговорили с Пепом, он говорит, что точно не имел ничего ввиду в сторону арбитра. Что им показалось, непонятно», — приводит слова Савина «РБ Спорт».

«Торпедо» располагается на последнем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков за 23 тура.