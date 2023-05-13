Президент «Торпедо» Савин: «Будем работать, чтобы сразу же вернуться в РПЛ»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин прокомментировал вылет команды в первую лигу.

«Торпедо» в 27-м туре РПЛ проиграло ЦСКА (0:3) и с 13 очками на счету лишилось шансов остаться в РПЛ.

— Как прокомментируете вылет «Торпедо» в первую лигу?

— Будем работать, чтобы сразу же вернуться обратно. Хотим сказать спасибо болельщикам, которые поддерживали команду до конца.

— На каком стадионе будете играть в следующем сезоне?

— Мы планируем играть в «Лужниках» в следующем сезоне. Посещаемость точно увеличится.