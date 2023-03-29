Ярослав Савин заявил, что следующий домашний матч «Торпедо» пройдет в «Лужниках»

Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что следующий домашний матч московской команды пройдет в «Лужниках».

— В каком состоянии сейчас поле «Лужников»?

— Следующий домашний матч «Торпедо» пройдет в «Лужниках». Комиссия РФС одобрила данное поле.

— Сколько будет строиться стадион?

— Работы на стадионе ведутся. Стройка будет идти в те сроки, которые были запланированы. Пока все идет по плану. Нас заверили, что стадион будет сдан тогда, когда это было запланировано.

Ранее инспекция РФС-РПЛ признала поле в «Лужниках» непригодным для проведения матчей.

Следующий домашний матч черно-белые проведут 9 апреля с «Факелом», а затем 16-го — со «Спартаком».