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Сегодня, 10:38

Яровинский общался с ЦСКА на тему возвращения в клуб

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Олег Яровинский.
Фото ФК «Рубин»
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По информации «СЭ», не так давно Олег Яровинский предпринял попытку возвращения в ЦСКА.

Бывший спортивный директор клуба общался с председателем совета директоров ЦСКА Максимом Орешкиным на предмет своего возвращения. Пока переговоры результатов не дали.

Последним местом работы Яровинского был «Рубин», который он покинул в январе 2023 года. В ЦСКА 41-летний специалист работал на посту спортивного директора с 2014 по 2017 год.

Леонид Слуцкий, Олег Яровинский и Евгений Гинер. Олег Яровинский: «Тяжело собирать выбитые зубы сломанными руками», — сказал Гинер"
ФК ЦСКА (Москва)
Максим Орешкин
Олег Яровинский
7
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 Урал 7 4 1 2 8-8 13
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
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Рубин – Зенит
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«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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