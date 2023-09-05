Яровинский общался с ЦСКА на тему возвращения в клуб

По информации «СЭ», не так давно Олег Яровинский предпринял попытку возвращения в ЦСКА.

Бывший спортивный директор клуба общался с председателем совета директоров ЦСКА Максимом Орешкиным на предмет своего возвращения. Пока переговоры результатов не дали.

Последним местом работы Яровинского был «Рубин», который он покинул в январе 2023 года. В ЦСКА 41-летний специалист работал на посту спортивного директора с 2014 по 2017 год.