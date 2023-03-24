Яровинский: «Однажды в ЦСКА приехал футболист без икроножной мышцы. Ее осколком срезало»

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о странном легионере, который приезжал на просмотр в армейский клуб.

— Во многие российские клубы время от времени привозили на просмотр смешных легионеров. А в ЦСКА?

— Было. Как-то по просьбе влиятельного человека приехал потренироваться футболист из ближневосточной страны. Вышел на поле, и выяснилось, что у парня нет икроножной мышцы!

— Это как?

— Осколком срезало!

— Хромал?

— Нет. Как ни странно, довольно шустрый. Денек потренировался и уехал. А влиятельному человеку вежливо объяснили, что с одной ногой играть за ЦСКА невозможно.