Яровинский: «Поражаюсь Семину и Слуцкому. Они провели дикое количество матчей на высочайшем уровне и не сошли с ума»

Бывший спортивный директор «Рубина» и ЦСКА Олег Яровинский поделился мнением о работе российских тренеров Юрия Семина и Леонида Слуцкого.

— Первой в цепочке всех событий стал уход Слуцкого в ноябре 2022-го. Как это было?

— После матча с «Енисеем» он позвонил мне с уже принятым решением. Уход Леонида Викторовича с одной стороны стал неожиданностью, с другой — такой уровень давления может выдержать не каждый, — приводит Sport24 слова Яровинского.

— Не пытались отговорить?

— Когда взрослые люди принимают серьезные решения, отговаривать их — значит давить на больную мозоль. Иногда человека лучше просто поддержать — неважно, согласен ты с ним или нет. Понять, что на душе у главного тренера может только тот, кто сам им был. Главный тренер — это вообще самая одинокая профессия в футболе. Поражаюсь таким тренерам, как Семин и Слуцкий, которые провели дикое количество матчей на высочайшем уровне и не сошли с ума.

Семин покинул «Ростов» в 2021 году, проработав в клубе всего полтора месяца. Он также тренировал «Локомотив», «Анжи», «Мордовию», «Динамо» и другие клубы.

В ноябре 2022 года «Рубин» объявил об уходе Слуцкого с должности главного тренера команды. Отмечалось, что специалист расторг контракт с клубом из Казани по собственному желанию.