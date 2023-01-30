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Сегодня, 15:09

Яровинский: «Мы дважды хотели купить Дзюбу. Первый раз, когда работали в ЦСКА, чуть позже — в «Халл Сити»

Алина Савинова
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Бывший спортивный директор «Рубина» и ЦСКА Олег Яровинский рассказал, что экс-тренер казанского клуба Леонид Слуцкий дважды хотел приобрести нападающего Артема Дзюбу.

«Мы дважды хотели купить Артема. Первый раз, когда еще работали в ЦСКА. Мы обозначили свой интерес, но дальше разговоров не зашло. Чуть позже мы хотели видеть его в «Халл Сити», но на тот момент российским футболистам было невозможно получить разрешение на работу, потому что мы были низко в рейтинге», — приводит Sport24 слова Яровинского.

Слуцкий работал в ЦСКА с 2009 по 2016 годы, а в «Халл Сити» — в 2017-ом.

С 3 ноября 2022 года Дзюба является свободным агентом. Последним клубом 34-летнего россиянина был турецкий «Адана Демирспор», в составе которого он забил 1 гол в 5 матчах.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-30-yarovinskiy-slutskiy-dvazhdy-khotel-kupit-dzyubu-pervyy-raz-v-tsska-potom-v-khall-siti
Артем Дзюба
Леонид Слуцкий
Олег Яровинский
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