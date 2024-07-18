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Бывший вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории по версии портала FourFourTwo.
Вторую стройку в рейтинге занял вратарь «Баварии» Мануэль Нойер. Тройку лучших замкнул экс-голкипер сборной Англии Гордон Бэнкс.
Топ-15 рейтинга лучших вратарей в истории от FourFourTwo выглядит следующим образом:
1. Лев Яшин;
2. Мануэль Нойер;
3. Гордон Бэнкс;
4. Икер Касильяс;
5. Рикардо Самора;
6. Зепп Майер;
7. Джанлуиджи Буффон;
8. Петр Чех;
9. Петер Шмейхель;
10. Дино Дзофф;
11. Франтишек Планичка;
12. Эдвин ван дер Сар;
13. Оливер Кан;
14. Ринат Дасаев;
15. Амадео Каррисо.
Яшин становился олимпийским чемпионом, пятикратным чемпионом СССР в составе «Динамо», трехкратным победителем Кубка СССР. Яшин остается единственным вратарем в истории, которому удалось получить «Золотой мяч» (1963).