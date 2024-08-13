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Сегодня, 07:54

Ятимов — о футболе Карпина: «Потрясающе, всегда приятно играть на мяче»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов рассказал об адаптации в команде.

«Как мне футбол Карпина? Хороший, потрясающий, большую часть времени владеем преимуществом. Всегда приятно играть на мяче. Насколько мне комфортно играть в такой футбол? В процессе, так скажем. Есть понимание всего, отрабатываем. Думаю, с каждым днем будет лучше и лучше, еще чуть-чуть времени надо.

С какой проблемой столкнулся, когда понимал схему игры ногами? Это в первую очередь новые требования, мы так в моей прошлой команде не играли. Надо быстро принимать решение, чтобы оно было правильным. Тут нет мелочей: к обработке мяча, ко всему должен относиться с самой большой концентрацией, тогда все получится", — приводит слова Ятимов «РБ Спорт».

26-летний вратарь перешел в «Ростов» этим летом из таджикистанского «Истиклола». В текущем сезоне Ятимов провел четыре матча и пропустил семь мячей.

Источник: РБ Спорт
Валерий Карпин
ФК Ростов
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