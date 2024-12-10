Ятимов считает, что РПЛ намного сильнее чемпионата Таджикистана

Вратарь «Ростова» Рустам Ятимов заявил, что РПЛ сильно отличается от чемпионата Таджикистана.

Минувшим летом голкипер перешел в российский клуб из таджикистанского «Истиклола». По неофициальным данным, стоимость трансфера составила 250 тысяч евро.

«Большая разница между чемпионатами России и Таджикистана? Да, 100 процентов: в РПЛ другие скорости, меньше времени на принятие решений», — сказал Ятимов «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 Ятимов сыграл за «Ростов» 14 матчей и пропустил 18 голов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 1,2 миллиона евро.