Голландский журналист: «Никто не считает, что Влут будет скрываться от правосудия»

Голландский журналист Йерун Каптейнс рассказал о процессе по делу нападающего «Урала» Рая Влута.

«В Голландии никто не считает, что Влут будет скрываться от правосудия, вопрос об этом не стоит. У него есть право на апелляцию, положенное законом. Если и после этого наказание останется прежним и Рай не приедет на родину, тогда ситуация изменится. Но ничего об этом не говорится. Он был в суде во время процесса. Семья погибшего ребенка требовала, чтобы игрока сразу заключили под стражу, но судья принял решение, что это необязательно, так как не было оснований полагать, что Влут скроется. Судья не опасался, что Рай останется в России и попытается получить гражданство, как было в случае с Квинси Промесом. Нужно подождать и посмотреть, к чему приведет апелляция. Ее рассмотрение может занять еще 2-3 месяца. Насколько я помню, сама авария произошла примерно год и 4-5 месяцев назад, так все происходит не так быстро», — приводит слова Каптейнса «РБ Спорт».

Он также заявил, что этот сезон Влут наверняка сможет доиграть в «Урале», а уже затем будет принимать о решение о своем будущем.

«Понятно, что ситуация очень сложная, Рай наверняка понимает, что, если он отправится в тюрьму, его карьера будет закончена. Также отмечу, что адвокат пострадавшей стороны заявил следующее: «Мы разочарованы решением суда. Было больно слышать слова судьи о раскаянии со стороны Влута, ведь он даже не посмотрел в глаза родителям погибшего ребенка. Семья не почувствовала никакого раскаяния с его стороны». Обвинение настаивало на 3,5 годах тюремного заключения», — добавил Каптейнс.

В начале апреля Влута приговорили в Нидерландах к 2,5 годам тюрьмы за ДТП со смертельным исходом. В ноябре 2021 года форвард, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал участником аварии, в которой погиб четырехлетний ребенок.