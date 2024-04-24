Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Футбол

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:18

Йевтич — о двух годах без футбола: «Думал о завершении карьеры»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич признался, что его посещали мысли о завершении карьеры во время восстановления после тяжелой травмы колена.

«Да, думал об этом. Бывало так, что ты проводишь хорошие тренировки и появляются позитивные мысли. Но затем ты испытываешь боль... В процессе восстановления приходили мысли: «Почему болит? Смогу ли я терпеть? Почему так долго не проходит?». Но я ждал, тренировался и начинал по новой. Со временем стало получаться все лучше и лучше», — цитирует Йевтича Metaratings.ru.

Футболист получил разрыв крестообразной связки во время товарищеского матча в июле 2022 года. Он пропустил сезон-2022/23, а также первую часть сезона-2023/24.

Йевтич выступает за «Рубин» с 2020 года. Всего на его счету 47 матчей за казанскую команду, в которых он отметился 4 голами и 3 результативными передачами.

Источник: Metaratings.ru.
Футбол
ФК Рубин (Казань)
Дарко Йевтич
0
Читайте также
Распалась танцевальная пара Мария Казакова и Георгий Ревия
Вратарь «Флориды» Бобровский отметился эффектным спасением в матче с «Тампой»
ТАСС: замглавы Минобороны Иванов давно находился в оперативной разработке
Овечкин накосячил в большинстве, Ничушкин снова забил, а у Боба – сейв века! Что произошло в Кубке Стэнли 24 апреля
Агент СБУ Хрестина до покушения на Прозорова была в городе с базой SAS
Путину доложили о задержании замглавы Минобороны Иванова
Популярное видео
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
«Алавес» — «Атлетико»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Футболист «Рубина» Йевтич рассказал, что общего у Салаха и Самошникова

«Оренбург» — «Динамо»: гости удвоили преимущество