Йевтич — о двух годах без футбола: «Думал о завершении карьеры»

Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич признался, что его посещали мысли о завершении карьеры во время восстановления после тяжелой травмы колена.

«Да, думал об этом. Бывало так, что ты проводишь хорошие тренировки и появляются позитивные мысли. Но затем ты испытываешь боль... В процессе восстановления приходили мысли: «Почему болит? Смогу ли я терпеть? Почему так долго не проходит?». Но я ждал, тренировался и начинал по новой. Со временем стало получаться все лучше и лучше», — цитирует Йевтича Metaratings.ru.

Футболист получил разрыв крестообразной связки во время товарищеского матча в июле 2022 года. Он пропустил сезон-2022/23, а также первую часть сезона-2023/24.

Йевтич выступает за «Рубин» с 2020 года. Всего на его счету 47 матчей за казанскую команду, в которых он отметился 4 голами и 3 результативными передачами.