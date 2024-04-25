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Сегодня, 06:31

Йевтич рассказал о работе под руководством Рахимова в «Рубине»

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич рассказал о работе под руководством главного тренера команды Рашида Рахимова.

— Я долго тренировался индивидуально, поэтому контакта у нас особо не было. Тренер хвалил меня, и говорил, что я спокойно смогу со всем справиться. Я очень ценю это и благодарен Рашиду Маматкуловичу за поддержку.

— Какой он в тренировочном процессе? Говорят, что он строгий.

— Иногда надо быть строгим, чтобы двадцать людей поняли, чего ты хочешь. Иногда он бывает и мягким. Это нормально, — цитирует Йевтича Metaratings.ru.

Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года и вывел команду в РПЛ из Первой лиги. После 24 туров РПЛ казанский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

Источник: https://metaratings.ru/news/ievtich-o-rakhimove-inogda-nado-byt-strogim-chtoby-lyudi-ponyali-chego-ty-khochesh-356595/
Рашид Рахимов
ФК Рубин (Казань)
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