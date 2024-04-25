Йевтич рассказал о работе под руководством Рахимова в «Рубине»

Сегодня, 06:31
Полузащитник «Рубина» Дарко Йевтич рассказал о работе под руководством главного тренера команды Рашида Рахимова.
— Я долго тренировался индивидуально, поэтому контакта у нас особо не было. Тренер хвалил меня, и говорил, что я спокойно смогу со всем справиться. Я очень ценю это и благодарен Рашиду Маматкуловичу за поддержку.
— Какой он в тренировочном процессе? Говорят, что он строгий.
— Иногда надо быть строгим, чтобы двадцать людей поняли, чего ты хочешь. Иногда он бывает и мягким. Это нормально, — цитирует Йевтича Metaratings.ru.
Рахимов возглавил «Рубин» в апреле 2023 года и вывел команду в РПЛ из Первой лиги. После 24 туров РПЛ казанский клуб занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 33 очка.