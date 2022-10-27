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Сегодня, 04:19

Йоканович: «Настоящее ощущение дерби у меня возникло только на матче против «Спартака»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович не чувствует, что матчи против московских команд важнее других.

«Я не делю наши встречи на матчи против московских и немосковских команд. Я все еще не забыл игры против «Нижнего» и «Факела», когда я был очень расстроен из-за обидных ничьих. Настоящее ощущение дерби у меня возникло только на матче против «Спартака», когда собрался полный стадион. На игры с другими московскими командами людей на трибунах было меньше. Так что пока я не чувствую, что встречи с ними важнее, чем поединки с «Краснодаром» или «Ростовом». Мне не хватает шума и атмосферы, потому что дерби в Сербии были больше похожи на войну.

Для меня же самое важное — это хорошо подготовить команду к ближайшему матчу, и я концентрируюсь только на этом. Мне сложно сказать, почему у нас такая статистика в дерби. До конца года у нас осталось одно домашнее дерби с ЦСКА, и надеюсь, что после него она ещё улучшится», — приводит пресс-служба клуба Йокановича.

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

На данный момент его команда с 23 очками занимает 7-е место в РПЛ и возглавляет свою группу в Кубке России, имея в активе 7 очков.

Источник: https://fcdm.ru/news/slavisa-iokanovic-nasa-filosofiia-eto-upornyi-trud-kotoryi-pozvolit-pobezdat
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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