Йоканович рассказал, как «Динамо» преодолело непростой период и снова стало выигрывать

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову ответил на вопрос, как московский клуб преодолел непростой период и снова стал выигрывать.

«Это достаточно емкий вопрос. Здесь сложно однозначно ответить. Я в клубе всего 4 месяца. Для строительства команды мне нужно больше времени. Более того, предполагалось, что не такое большое количество игроков покинет клуб. С этим, в частности, связано нестабильное начало сезона. При всей сложности мы хорошо начали сезон — провели 8 встреч, не потерпев ни одного поражения. В команду пришли новые игроки и, конечно, им понадобилось какое-то время на адаптацию. Сейчас, шаг за шагом мы стараемся вывести качество нашей игры на более высокий уровень. В СМИ нас критикуют — это их работа. Наша же работа заключается в том, чтобы вдохновлять ребят. Сейчас нам нужно найти игровую стабильность», — сказал Йоканович в эфире программы «Футбол России».

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

На данный момент его команда с 23 очками занимает 7-е место в РПЛ и возглавляет свою группу в Кубке России, имея в активе 7 очков.