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22 апреля, 18:35

Йоканович считает, что у Тюкавина может получиться карьера в Европе

Константин Белов
Корреспондент
Константин Тюкавин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Бывший тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил «СЭ» на вопрос о возможном переходе нападающего бело-голубых Константина Тюкавина в один из европейских клубов.

— В «Динамо» вы тренировали другую молодую звезду — Константина Тюкавина. Он готов к переезду в Европу?

— Костя — перспективный игрок с отличными навыками нападающего. Я думаю, что у него может получиться карьера в Европе. Знаю, что у него сейчас серьезная травма, поэтому желаю ему здоровья.

Тюкавин в этом сезоне провел 22 матча, забил 8 голов и отдал 3 голевые передачи. Контракт 22-летнего нападающего с «Динамо» рассчитан до лета 2028 года.

Сейчас Тюкавин восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки правого колена. Футболист получил травму 2 марта в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

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Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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