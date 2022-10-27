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Сегодня, 00:51

Йоканович считает Смолова основным форвардом «Динамо»

Алина Савинова
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Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович в интервью колумнисту «СЭ» Илье Казакову поделился мнением о полузащитнике команды Данииле Фомине в роли капитана.

«Даниил Фомин — это наш лидер. Я принял решение назначить его капитаном. Он полностью этого заслуживает. Это игрок сборной России, и в клубе он показывает отличные результаты. Он наш лидер не только во время матчей, но и в раздевалке», — сказал Йоканович в эфире программы «Футбол России».

Также он прокомментировал количество игрового времени нападающего Константина Тюкавина.

«Тюкавин сыграл практически во всех матчах этого сезона, либо в старте, либо выходил со скамейки. Мне кажется, в этом сезоне он отыграл около 500 минут, и с возрастом его время будет только увеличиваться. Но сейчас для меня первым номером на позицию центрфорварда является Федор Смолов. Стоит отметить, что Тюкавин является одним из самых талантливых игроков нашей команды. Уверен, его ждет хорошее будущее. Да, сейчас ему чаще достаются вторые таймы, но он готов к этому вызову. Он является для нас важным игроком. Наверняка его время еще придет», — добавил Йоканович.

54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан на сезон-2022/23 с опциями автоматической пролонгации на сезоны-2023/24 и 2024/25 соответственно в случае достижения определенных результатов.

ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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Йоканович рассказал, как «Динамо» преодолело непростой период и снова стало выигрывать