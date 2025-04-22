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22 апреля, 17:05

Йоканович заявил, что не жалеет о работе в «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
Славиша Йоканович.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович заявил «СЭ», что не жалеет о периоде, проведенном в московском клубе.

— Не жалеете, что пошли в «Динамо»?

— Нет. Я работал в хорошем клубе. С отличными людьми и футболистами. Не все всегда идет так, как мы думаем. Но это была хорошая возможность, — сказал Йоканович.

Йоканович тренировал «Динамо» с июня 2022 по май 2023 года. Тренер был отправлен в отставку после поражения от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура чемпионата России-2022/23. В том сезоне бело-голубые заняли девятое место с 45 очками.

С момента отставки из «Динамо» Йоканович является безработным — после работы в московском клубе он до сих пор не нашел новую команду.

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Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
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