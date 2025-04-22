Йоканович заявил, что у него не было предложений из России после работы в «Динамо»

22 апреля, 18:05
Бывший тренер «Динамо» Славиша Йоканович ответил «СЭ» на вопрос о возможных предложениях из России после 2023 года.
— Следите за РПЛ?
— Смотрю некоторые игры. В Испании есть сербское телевидение, но там не показывают РПЛ. Самые большие игры, особенно когда выступает «Динамо», смотрю. Слежу за всеми клубами, где я работал. Это то, что делает мою работу лучше.
— Вы два года без работы. Почему?
— Я очень хочу вернуться к работе этим летом. Я еще молодой, чтобы отдыхать и наслаждаться жизнью.
— Были ли у вас предложения из России?
— Нет, у меня не было предложения по работе в России после моего ухода из «Динамо».
Йоканович тренировал «Динамо» с июня 2022 по май 2023 года. Тренер был отправлен в отставку после поражения от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура чемпионата России-2022/23. В том сезоне бело-голубые заняли девятое место с 45 очками.
С момента отставки из «Динамо» Йоканович является безработным — после работы в московском клубе он до сих пор не нашел новую команду.