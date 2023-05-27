Йорди Рейна: «Оба пенальти в ворота «Торпедо» были спорными»

Нападающий «Торпедо» Йорди Рейна прокомментировал поражение от «Оренбурга» в матче 29-го тура РПЛ (1:3).

«Играли неплохо, но два пенальти просто перевернули игру и склонили чашу весов в пользу «Оренбурга», — приводит Sport24 слова Рейна.

Также он высказался о судействе в этой встрече.

«Нечего сказать о сегодняшнем судействе. Оба пенальти в наши ворота были спорными», — добавил футболист.

«Торпедо» досрочно вылетело из РПЛ. Московская команда набрала 13 очков в 29 матчах. 3 июня автозаводцы встретятся с «Локомотивом». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.