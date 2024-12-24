Йован Танасиевич оценил игру Угальде и Барко в первой части сезона РПЛ

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич оценил игру нападающего Манфреда Угальде и полузащитника Эсекьеля Барко из «Спартака» в этом сезоне РПЛ.

«Я не ожидал, что Угальде так много забьет. Но у него и в Нидерландах была неплохая статистика. Понятно, что это футболист, который умеет забивать. Нужно было просто встроить его в систему, где у него будут для этого возможности. Станкович это сделал. А Барко уже опытный футболист, много лет провел на хорошем уровне в Аргентине. Интересно, что он так быстро адаптировался», — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт»

Также он выразил уверенность в том, что Угальде не покинет московский клуб зимой, так как в это окно не принято тратить большие деньги, но допустил уход костариканца летом при условии, что он забьет еще 10 голов.

В текущем сезоне Угальде провел за «Спартак» 22 матча во всех турнирах, забил 16 мячей и отдал три голевые передачи. Он занимает первую строчку в списке лучших бомбардиров РПЛ этого сезона. В активе Барко девять голов и шесть результативных передач в 22 матчах во всех турнирах.