Йован Танасиевич оценил прогресс «Спартака» в первой части сезона РПЛ

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич оценил прогресс «Спартака» в первой части сезона РПЛ-2024/25.

«Спартак» неплохо начал, но потом Станкович перестроил игру на два нападающих, и результат ушел. Хорошо, что тренер вернулся на основную схему, которую он использовал изначально. И последние шесть туров перед паузой просто супер. У них классный состав, странно было бы не видеть их в числе лидеров. Вопрос был разве в том, кто будет более стабилен, кто закончит выше, а кто ниже», — приводит слова Танасиевича «РБ Спорт».

Также он подчеркнул, что победы московского клуба в последних шести матчах можно объяснить появлением уверенности у игроков, которой раньше им не хватало, и умением Станковича найти идеальные сочетания между футболистами.

По итогам осенне-зимней части сезона РПЛ «Спартак» замкнул тройку лучших в турнирной таблице с 37 очками.