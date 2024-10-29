Барановская: «Фильм о Черенкове — это не про футбол, а про личность»

Российская телеведущая Юлия Барановская поделилась впечатлениями после просмотра фильма «Федя. Народный футболист» про знаменитого футболиста «Спартака» Федора Черенкова.

Премьера фильма состоялась 28 октября в Москве.

«Я проплакала пол фильма. Считаю, что он не про футбол, а про личность. Его нужно посмотреть всем, даже тем, кто к виду спорта отношения не имеет. Это фильм про детскую мечту и как оставаться ей верным на протяжении всей жизни, несмотря на то, что тебе выпадает. Это фильм — про человека с большой буквы. Самый яркий момент — это то, как он ребенком зашел в эту будку», — сказала Барановская после премьеры картины.

Фильм «Федя. Народный футболист» основан на биографии знаменитого полузащитника «Спартака» и сборной СССР Федора Черенкова. Он являлся воспитанником московского клуба и выступал за него с 1977 по 1990 и с 1991 по 1993 год (494 матча, 121 гол), став 3-кратным чемпионом Советского Союза, а также чемпионом и обладателем Кубка России.

Черенков умер в 2014 году в возрасте 55 лет.