Юношеская команда «Зенита» стала победителем Кубка БРИКС

«Зенит» — U18 стал победителем Кубка БРИКС.

В финале команда из Санкт-Петербурга победила юношескую сборную России (U-17) со счетом 1:0. Матч прошел в бразильском городе Гуарульюс, единственный гол забил полузащитник сине-бело-голубых Данил Лукиян.

Кубок БРИКС проходил с 27 мая по 2 июня, в турнире принимали участие 8 команд, за которые выступали юноши до 17 лет.

Помимо «Зенита» и юношеской сборной России, участниками турнира были «Сантос», «Палмейрас», «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьонал» и «Фламенго Гуарульюс».