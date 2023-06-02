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2 июня, 23:26

Юношеская команда «Зенита» стала победителем Кубка БРИКС

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Зенит» — U18 стал победителем Кубка БРИКС.

В финале команда из Санкт-Петербурга победила юношескую сборную России (U-17) со счетом 1:0. Матч прошел в бразильском городе Гуарульюс, единственный гол забил полузащитник сине-бело-голубых Данил Лукиян.

Кубок БРИКС проходил с 27 мая по 2 июня, в турнире принимали участие 8 команд, за которые выступали юноши до 17 лет.

Помимо «Зенита» и юношеской сборной России, участниками турнира были «Сантос», «Палмейрас», «Атлетико Жувентус», «Коринтианс», «Насьонал» и «Фламенго Гуарульюс».

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