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Сегодня, 16:27

Юра Мовсисян: «Сперцяну сейчас самое время переходить в европейский чемпионат»

Алина Савинова
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Бывший футболист «Краснодара» Юра Мовсисян прокомментировал возможный переход полузащитника Эдуарда Сперцяна в европейский чемпионат.

«У Эдика такой особенный талант, что он сможет быстро адаптироваться в любом чемпионате. Мне кажется, сейчас самое время ему переходить в европейский чемпионат. Конечно, все футболисты мечтают играть в таких клубах, как мадридский «Реал» или ПСВ, но самое главное, чтобы он регулярно получал игровую практику, чтобы смог стать еще сильнее», — цитирует Мовсисяна Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что представители Сперцяна вели переговоры с «Реалом» по поводу возможного трансфера полузащитника.

22-летний Сперцян выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач.

Источник: https://metaratings.ru/news/movsisyan-spercyanu-seichas-samoe-vremya-perekhodit-v-evropeiskii-chempionat-229385/
Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
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