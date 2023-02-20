Юра Мовсисян: «Сперцяну сейчас самое время переходить в европейский чемпионат»

Бывший футболист «Краснодара» Юра Мовсисян прокомментировал возможный переход полузащитника Эдуарда Сперцяна в европейский чемпионат.

«У Эдика такой особенный талант, что он сможет быстро адаптироваться в любом чемпионате. Мне кажется, сейчас самое время ему переходить в европейский чемпионат. Конечно, все футболисты мечтают играть в таких клубах, как мадридский «Реал» или ПСВ, но самое главное, чтобы он регулярно получал игровую практику, чтобы смог стать еще сильнее», — цитирует Мовсисяна Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что представители Сперцяна вели переговоры с «Реалом» по поводу возможного трансфера полузащитника.

22-летний Сперцян выступает за «Краснодар» с июля 2021 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб 21 матч, забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач.